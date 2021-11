Quelques faibles précipitations seront encore possibles par endroits dimanche matin, avec, surtout au sud du sillon Sambre­ et­ Meuse, un risque de bancs de brouillard, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.

L'IRM a d'ailleurs émis une alerte jaune pour la matinée, jusque 12h00, sur les provinces de Liège, Namur et Luxembourg car du brouillard assez dense pourrait temporairement réduire la visibilité, avec des visibilités parfois inférieures à 200 m. Il devrait se dissiper d'ici la fin de matinée. Ensuite, le temps sera pratiquement sec, mais les éclaircies seront encore rares dans un premier temps. L'après­-midi, elles deviendront graduellement plus nombreuses. Les maxima seront compris entre 7 degrés en Hautes­ Fagnes et 11 ou 12 degrés sur le centre et l'ouest du territoire. Le vent sera d'abord généralement faible, puis modéré, de secteur nord­-est.

Ce soir et cette nuit, le temps restera sec avec, dans certaines régions, temporairement même de larges éclaircies. Dans le courant de la nuit, des nuages bas se formeront avec souvent de la brume ou du brouillard. Les minima seront compris entre localement 2 degrés en Haute Belgique et 7 degrés à la côte, avec des valeurs de l'ordre de 4 ou 5 degrés dans le centre. Le vent sera généralement faible; il sera parfois modéré au littoral et sur l'est du pays.

Lundi, le temps sera sec mais le ciel restera très nuageux à couvert. L'avant-midi, du brouillard pourra être présent sur de nombreuses régions. Les maxima se situeront entre 5 degrés en Hautes Fagnes et 10 degrés à la mer, sous un vent faible à modéré.

Mardi, le ciel sera très nuageux avec un risque de quelques faibles précipitations par intermittence et des maxima allant de 5 à 9 degrés.

Mercredi, le risque de précipitations sera plus important, avec des maxima jusqu'à 11 degrés.