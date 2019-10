Dimanche matin, il fera déjà sec, mais encore nuageux sur le nord­ ouest du pays alors qu'ailleurs la nébulosité sera abondante avec de la pluie.

Plus tard, le temps deviendra également plus sec sur les autres régions puis des éclaircies se développeront l'après­ midi à partir du littoral. Toutefois, dans le sud du pays la nébulosité devrait rester abondante et le temps pluvieux jusqu'en fin d'après­ midi. Il fera plus frais que les jours précédents avec des maxima compris entre 10 et 12 degrés. Le vent sera faible à modéré de nord­ ouest

En soirée et en début de nuit, le temps restera sec avec de larges éclaircies et de rares passages nuageux. En deuxième partie de nuit, il y aura un risque de formation de brumes et de brouillard local. Les minima se situeront entre 0 degré en Hautes­ Fagnes, 3 à 4 degrés sur le centre et 8 degrés à la mer. Le vent de nord­ ouest deviendra faible et de direction variable sur la plupart des régions. Il y aura d'abord de belles éclaircies lundi sur de nombreuses régions en début de matinée avec localement un peu de brume ou de brouillard. Par la suite, les nuages se feront plus nombreux et une faible averse ne sera pas exclue en Flandre. Toutefois, en Lorraine belge, de plus larges éclaircies pourront persister. Les maxima atteindront 7 degrés en Hautes­ Fagnes et 12 degrés en plaine. Le vent sera souvent faible, parfois modéré, de secteur nord à nord­ est.