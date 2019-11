La journée de dimanche débutera avec quelques éclaircies essentiellement sur l'est du territoire.



La nébulosité augmentera ensuite, mais le temps devrait rester sec. Sur les hauts plateaux de l'Ardenne, les éclaircies pourraient persister jusqu'en soirée. Les maxima seront compris entre 8 et 11 degrés, selon les prévisions de l'IRM. Le vent sera faible. Dans la nuit de dimanche à lundi, les nuages seront encore bien présents et réduiront la visibilité en Ardenne. Le temps restera sec avec des minima compris entre 1 et 6 degrés. Lundi matin, le ciel sera encore couvert mais la pluie n'est pas attendue avant l'après-midi. Les maxima iront de 7 degrés en Ardenne à 11 degrés dans le nord du pays.