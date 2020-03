Accrocher un drap blanc en soutien à nos blouses blanches : en plus des applaudissements nourris de 20h, la marque de soutien se répand comme une traînée de poudre

Il y a des bruits et des images qui font chaud au coeur, en cette période trouble. Les Belges sont de plus en plus nombreux, chaque soir, à 20 heures, à applaudir vivement (et à klaxonner) afin d'apporter au personnel soignant (et par extension, à tous ceux qui se mobilisent pour nous durant cette crise ou continuent à exercer leur métier) toute leur sympathie.

Une autre marque de solidarité se répand ces jours-ci : le fait d'accrocher, à sa fenêtre, un linge blanc, toujours en support à nos blouses blanches qui luttent pour endiguer les ravages causés par le coronavirus. Personnalisés ou non, les draps blancs voletant aux fenêtres se répandaient comme une traînée de poudre ce week-end, notamment du côté de la Flandre. Nos confrères d'Het Laatste Nieuws évoquaient déjà le phénomène vendredi, il a encore pris de l'ampleur depuis.

© KOS/HLN



France Bleu relaye également la même initiative dans l'Hexagone.

L'idée est de faire en sorte que, sur la route ou de retour de l'hôpital, le personnel médical ne puisse pas louper le soutien moral de la population à son égard...

A vos fenêtres !