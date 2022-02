Les images qui circulaient sur les réseaux sociaux ont interpellé : un enfant de six ans en pleurs devant la porte de son école. En promenant son chien mardi matin, un passant a aperçu un jeune garçon pleurant devant sa salle de classe, sans manteau dans le froid. En repassant quelques minutes plus tard, l'enfant se trouvait toujours là et l'homme a alors filmé la scène. La température extérieure n'étant que 7 degrés, le garçonnet de 6 ans, vêtu que d'un tee-shirt à manches longues, frappait à la porte en suppliant de le laisser entrer. Ce que son professeur a finalement consenti au bout de longues minutes. L'auteur de l'enregistrement estime que l'enfant est resté un quart d'heure dehors. La vidéo a depuis été supprimée de Facebook.

Face au tollé suscité par la vidéo, le groupe scolaire, qui regrette l'incident, a lancé une enquête. Il précise aussi que l'enfant va bien et que l'enseignant s'est vu infliger "une sanction adaptée".

“L’institut médico-pédagogique De Vloedlijn est une école d’enseignement spécialisé où les élèves ont besoin de soins supplémentaires. L’enfant en question n’est pas le plus facile. Nous soupçonnons que l’enfant s’est mal comporté en classe et que l’enseignant lui a accordé un ‘moment de réflexion’", a expliqué le directeur du groupe, Chris Vandecasteele à Het Nieuwsblad. "Mais la manière dont cela a été fait est inacceptable. En tant que groupe scolaire, nous ne soutenons pas du tout cette manière de punir. Il existe d’autres méthodes. Cela va à l’encontre de nos directives internes et le professeur a dépassé les bornes”, a-t-il ajouté.

La direction de l’école n’a par contre pas souhaité faire de commentaires.