Dimitri De Cuyper élève dans sa ferme du Devant les volailles qu’il sert dans ses restaurants à Bruxelles et à Gand.

Cela fait onze ans que Dimitri De Cuyper a racheté la ferme du Devant à un Anversois. Au fil des années, il a porté la superficie de 72 à 80 hectares dont 25 de champs. Pour ce restaurateur qui exploite deux établissements en Belgique, le Pakhuis à Gand et la Quincaillerie à Bruxelles, l’occasion était belle de pouvoir élever ses propres volailles et de les servir à sa clientèle en provenance directe de la Bresse.

Hormis l’achat de poussins - environ 1 000 toutes les six semaines au prix de 2,30 € l’unité - chez un accouveur, tout se passe dans la ferme située à quelques kilomètres de Louhans, depuis l’élevage jusqu’à l’abattage. Les poussins séjournent d’abord 35 jours dans un bâtiment chauffé. C’est au bout de huit semaines que s’effectue la castration. Après quoi, les jeunes sont conduits vers la prairie où ils passeront le plus clair de leur temps, nourris de maïs et de lait. Une alimentation volontairement carencée afin de les pousser à rechercher dans le sol des larves et des vers de terre.

(...)