En ce mois de septembre, de nombreux travailleurs sont concernés par le retour au travail en présentiel. Une situation qui est également source d’interrogations pour certains employeurs quant à leurs droits et obligations à l’égard des travailleurs vaccinés et des travailleurs non-vaccinés contre le Covid-19. En effet, si l'employeur a l'obligation de veiller en bon père de famille à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du travailleur, la question se pose de savoir comment cette obligation se concilie non seulement avec le droit du travailleur à la protection de sa vie privée et de ses données à caractère personnel mais aussi avec la réglementation anti-discrimination.

L’employeur peut-il obliger ses travailleurs à se faire vacciner ?

Non, l’employeur ne peut en aucun cas obliger ses travailleurs à se faire vacciner.