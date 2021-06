"Ce qui signifie un plus grand risque de contaminations"

Le biostatisticien Geert Molenberghs (KULeuven/UHasselt) a apporté davantage de précisions quant à ces préoccupations.

Pour le scientifique flamand, il existe bel et bien un risque que les chiffres cessent de diminuer et se stabilisent après le 9 juin. "Il faudra voir qui gagne la compétition: nous avons d'un côté la campagne de vaccination qui s'est accélérée et de l'autre côté, les Belges qui auront plus de contacts, ce qui signifie un plus grand risque de contaminations, surtout avec ce variant indien qui va prendre de plus en plus d'importance", a-t-il ajouté. Cela ne veut toutefois pas dire, selon M. Molenberghs, que l'on court à la catastrophe. "Si on arrive à retarder l'ancrage du variant indien dans notre pays, on permettrait à la campagne de vaccination d'avancer davantage et donc que plus de gens soient protégés", a-t-il estimé.

S'il a appelé à la prudence, l'expert a tenu à souligner les nombreux aspects positifs actuellement dans les chiffres, avec notamment un taux de positivité - le nombre de tests positifs par rapport au nombre total de tests effectués - qui est de 4,1% à l'échelle du pays. "On voit clairement les effets positifs de la campagne de vaccination", a-t-il conclu sur HLN .