Les pompiers ont porté secours lundi à un étudiant qui avait grimpé au sommet d'une grue à 35 mètres de hauteur.

Les raisons de son action ne sont pas encore déterminées. Les pompiers et la police ont dû se déplacer en masse pour éviter tout drame. Vers 21H00, le jeune homme a été ramené au sol en sécurité et transporté à l'hôpital.

Sa présence a été détectée sur la grue peu après 20H00. Les pompiers ont tenté de le joindre en hissant une échelle, mais celle-ci s'est avérée trop courte. Une équipe de grimpeurs est ensuite montée sur la grue et trois pompiers ont pu accéder à l'étudiant. Vers 21H00, le jeune homme été secouru et escorté vers le sol. L'opération a mobilisé une dizaine d'agents de police et une vingtaine de pompiers, sans compter les services de secours. La circulation a aussi été perturbée par l'incident. L'étudiant va être interrogé. L'opération de secours s'est avérée coûteuse, il n'est pas encore établi si ces frais seront pris en charge par la famille du jeune homme.