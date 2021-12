Guido Vanham (UAntwerpen) n'est peut-être pas l'expert le plus connu, mais il a une opinion bien tranchée sur les mesures sanitaires à adopter pour contrer l'arrivée du variant Omicron en Belgique. Selon le professeur en immuno-virologie de l'université d'Anvers, nous n'allons pas échapper à des mesures drastiques.

"Je pense que les Pays-Bas comprennent beaucoup mieux les signaux que ceux peu clairs que nos autorités continuent d'envoyer", a-t-il lancé dans l'émission "De Ochtend" sur Radio 1. "Il faut une diminution drastique des contacts. Durant la vague Delta, il y avait beaucoup d'hésitation à prendre des mesures. Personne ne comprenait clairement ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire. On hésite, puis on met la responsabilité sur le citoyen, mais ce n'est pas le bon moyen de contenir une explosion imminente. C'est simple. Nous devons faire comme aux Pays-Bas. Tout fermer. Et maintenant".

Cette explosion semble inévitable pour l'expert flamand. "Le pire des scénarios envisagés en novembre (NDLR: celui présenté alors par les experts) s'est parfaitement déroulé. S'il n'y a pas de nouvelles mesures, il va y avoir des conséquences dramatiques pour les hôpitaux", a-t-il conclu.

Le Comité de concertation doit se réunir ce mercredi 22 décembre. Sauf retournement de situation, un confinement comme aux Pays-Bas n'est pas à l'ordre du jour. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke ce lundi. Pour certains experts comme Yves Coppieters, on ne peut toutefois pas totalement exclure ce scénario, même s'il ne s'impose pas pour le moment.