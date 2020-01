Les quelque 3.200 travailleurs du fabricant néerlandais de cigares Royal Agio Cigars vont recevoir un coquet bonus, maintenant que le rachat de cette entreprise par le cigarettier danois Scandinavian Tobacco Group est finalisé.

Selon divers médias néerlandais, la famille qui possède Royal Agio Cigars depuis 115 ans a annoncé la distribution d'une manne de quelque 10 millions d'euros au personnel. L'entreprise dispose également d'un site en Belgique, à Westerlo (province d'Anvers). Le montant du bonus variera en fonction de l'ancienneté des travailleurs, selon la chaîne néerlandaise NOS.

Le rachat, pour 210 millions d'euros, avait été annoncé en septembre et a été finalisé ce 2 janvier.

Royal Agio Cigars a été fondé en 1904 et commercialise les marques Agio, Balmoral, Panter et Mehari's. L'entreprise a généré en 2018 un chiffre d'affaires de 133 millions d'euros et emploie environ 3.200 travailleurs, produisant chaque année plus de 730 millions de cigares.

Agio a des usines aux Pays-Bas, en Belgique, au Sri Lanka et en République dominicaine.