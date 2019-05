Un courrier prévient les parents : en cas de doute sur la maladie, l’école contactera le médecin. Est-ce légal ?

La fin de l’année scolaire approche et, avec elle, la période des évaluations. Comme la plupart de ses confrères et consœurs dans le cadre du CE1D (l’évaluation externe de fin de 2e secondaire), la préfète d’une école située en région liégeoise a envoyé aux parents et élèves ses recommandations afin que tout se déroule au mieux. Une lettre dont deux paragraphes interpellent certaines familles.

(...)