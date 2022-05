Le 17 mai 2021, Jürgen Conings disparaît après avoir volé des armes lourdes à la caserne de Bourg-Léopold. Une chasse à l’homme débute alors pour tenter de retrouver ce caporal aux idées extrémistes qui menace le gouvernement, ses employeurs et des virologues. Pour Ludivine Dedonder, son mari et son fils, qui vivent sous protection policière, l’épisode est particulièrement éprouvant. "C’était une période difficile sur le plan moral et humain parce qu’il fallait assurer ma sécurité. On avait des escortes. L’école était fermée. La police communale passait à la maison."

Dans ses courriers, le militaire radicalisé n’a pas cité nommément Ludivine Dedonder, mais il menaçait le gouvernement. En tant que cheffe de la Défense, il fallait la protéger. "Ce n’était pas simple à vivre. Plus encore pour l’entourage. Mon petit garçon en a été malade, il a fait un ulcère. Il y a les médias, la télé… il entend tout ça. J’ai essayé de le rassurer un maximum."