Le plan d’investissement de la Défense rompt avec le passé mais comporte certaines limites.

Il est temps pour la Belgique de tirer les leçons de l’invasion de l’Ukraine par la Russie." C’est par ces mots que le Premier ministre, Alexander De Croo, a conclu le sommet de l’Otan organisé jeudi dernier.

Dans la foulée, il a confirmé que la Belgique consacrerait, en plus des efforts budgétaires déjà revus à la hausse, 1 milliard d’euros supplémentaires à la Défense au cours de cette législature. Avant l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, le gouvernement fédéral avait déjà décidé d’investir plus de 10 milliards d’euros supplémentaires dans l’armée dans les années à venir. Ainsi, d’ici 2030, 1,54 % du PIB devrait aller à la Défense, contre seulement 1,12 % l’an dernier, selon les chiffres de l’Otan. Pour rappel, l’Alliance atlantique exige pourtant des investissements annuels de 2 % du PIB de chacun de ses membres. "Désormais, la question est de savoir ce que cela signifie pour l’armée belge, pointe du doigt Yves Huwart, président du syndicat militaire ACMP-CGPM. C’est bien de donner de l’argent, mais il faut maintenant aborder nos ambitions et ce que l’on veut faire dans un contexte multinational. Pour le moment, je trouve que c’est assez vague, la vision n’est pas claire. Il faudra également un certain temps avant que les producteurs puissent fournir des munitions et des armes supplémentaires pour mettre à jour les stocks de notre armée."