Belgique Un haut fonctionnaire francophone licencié car il ne parle pas néerlandais Adrien de Marneffe

La quasi-intégralité des 71 hauts fonctionnaires a obtenu un certificat requis de connaissance fonctionnelle. Quatre d’entre eux, dont trois francophones, ne sont toutefois pas parvenus à réussir l’examen d’évaluation du Selor à la date butoir du 1er novembre dernier. Il a été mis fin au contrat de trois d’entre eux, comme le prévoyait l’arrêté royal. L’un est parti à la pension, le second a été affecté à sa fonction précédente, un autre a obtenu un report de la décision pour cause de maladie. Le quatrième haut fonctionnaire, un francophone, a été licencié et a bénéficié d’une indemnité de départ de deux mois de salaire.