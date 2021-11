Un pass sanitaire est depuis le 1er novembre d’application sur tout le territoire belge. Le Covid Safe Ticket (CST) est requis à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre pour accéder aux restaurants, bars, cafés, discothèques, mais aussi aux salles de fitness ainsi qu’aux grands événements. Il doit, selon les autorités, permettre de diminuer la circulation du virus. Le CST peut avoir un autre effet, comme la France a pu le constater : l’augmentation du nombre de vaccinées. Cet effet "Macron" est plus compliqué à analyser dans notre pays où les réalités varient d’une région à l’autre et rendent les chiffres globaux moins lisibles.

(...)