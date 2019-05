Un halicte à quatre ceintures, insecte ressemblant vaguement à une abeille, a été repéré à Bekkevoort (Brabant flamand). Cette espèce n'avait plus été observée en Belgique depuis 1953.

Le sentier où a été faite la découverte recelait pas moins de 55 sortes d'abeilles solitaires. Au total, l'association Natuurpunt a comptabilisé 101 espèces d'abeilles à Bekkevoort. L'échevin en charge de l'environnement Benny Reviers (Ons Dorp) a expliqué les mesures prises par la commune pour donner de meilleures chances de survie aux abeilles, notamment en matière de gestion des taillis, afin de créer plus d'espaces ouverts. "La lumière du soleil atteint ainsi plus facilement le sol, ce qui est favorable aux abeilles qui nichent dans le sol mais aussi à de nombreuses plantes et épices."

L'organisme régional environnemental du Noord-Hageland a profité du projet FEDER (Fonds européen de Développement Régional) financé par l'Union européenne "Plus de nature pour de meilleurs fruits" pour installer des blocs de bois dans lesquels sont percés de petites ouvertures chez des particuliers et des producteurs fruitiers. Dans chaque commune du territoire que couvre l'association, un "hôtel à abeilles" a été installé.