C’est un sacré jackpot qui attend le prochain gagnant à l’Euromillions. Ce mardi, 173 millions d’euros sont en jeu, une cagnotte qui pourrait encore grossir et atteindre les 230 millions, si le jackpot ne tombe pas lors des prochains tirages. Pour rappel, le record date d’octobre 2021, avec 220 millions d’euros remportés par un Français. Avec le nouveau système mis en place en 2020, la cagnotte peut même grimper à 250 millions, mais il faudra encore attendre un peu avant d’y arriver. “Le jackpot sera donc bloqué à 200 millions lors du prochain cycle de semaines sans grand gagnant. Une fois qu’il aura été gagné, on redémarrera à 17 millions et la cagnotte pourra alors atteindre 210 millions, jusqu’à ce qu’il soit remporté. Et ainsi de suite avec un plafond final de 250 millions. Cette nouvelle limite absolue remplace donc la limite des 190 millions qui existait depuis plus de dix ans. Impossible de dire aujourd’hui quand la nouvelle limite sera atteinte mais cela prendra plusieurs années”, expliquait la Loterie Nationale lors du changement de règlement.

Et pour mettre toutes les chances de son côté lors des prochains tirages, nous avons vérifié quels numéros sortaient le plus souvent depuis le début de l’année 2022. Pour les 5 numéros à choisir dans la grille principale, seuls le 4, le 16 et le 40 ne sont pas encore sortis. Le 24 et le 6 sont sortis sept fois, le 25 et le 43, six fois, tandis que le 31, le 42, le 36, le 1, 38 et le 12 sont sortis 5 fois. Tout cela en 34 tirages, depuis le début du mois de janvier.

Et pour les étoiles ? Les douze numéros sont déjà sortis. Ceux qu’on a le plus vu (8 fois) sont le 6, le 7 et le 12. Viennent ensuite le 11, le 2 et le 10 (7 fois). Le numéro 1 n’est lui sorti que deux fois, c’est donc l’étoile la plus rare de 2022.