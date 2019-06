En Belgique, un conducteur âgé de 18 à 30 ans sur quatre (27 %) a reçu au moins un procès-verbal au cours de l’année écoulée, rapporte l’Institut Vias.

C’est à Bruxelles et en Wallonie que les jeunes conducteurs sont les plus réprimandés, alors que le risque de se faire contrôler est plus important au nord du pays. L’an dernier, 37 % des jeunes conducteurs bruxellois et 34 % des jeunes conducteurs wallons ont reçu au moins un PV, contre 21 % en Flandre. Pas moins de 12 % des jeunes Bruxellois ont même reçu plusieurs PV (7 % des Wallons et 5 % des Flamands de cette tranche d’âge). La plupart des PV adressés aux moins de 31 ans concernent des excès de vitesse (61 %), des stationnements interdits (32 %) et l’utilisation du GSM au volant (10 %).