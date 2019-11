Une zone de pluie traversera le pays du littoral vers l'Ardenne en ce lundi d'Armistice.



Les maxima ne dépasseront pas de 3 à 8 degrés avec un vent soutenu. Mardi, le temps sera instable et très frais avec des averses. Durant le restant de la semaine, l'Institut royal météorologique prévoit que le temps restera fort variable avec, par moments, des averses. L'atmosphère sera assez froide avec un risque de neige en Ardenne.



Ce lundi matin, il y aura encore temporairement des nuages bas et du brouillard sur le sud du pays. L'IRM émet d'ailleurs une alerte jaune pour le brouillard jusque 8h pour la province de Luxembourg. Après quelques éclaircies passagères sur les provinces de l'est, une zone de pluie abordera le littoral en matinée pour gagner l'Ardenne en cours d'après-midi. A l'arrière, un ciel plus variable reviendra avec quelques averses sur l'ouest puis sur le centre du pays. Les maxima iront de 3 degrés sur les hauts plateaux de l'est à 8 degrés en Flandre. Le vent sera modéré à assez fort de sud, virant au sud-ouest après le passage du front pluvieux. Le long du littoral, il deviendra assez fort à fort d'ouest à sud-ouest. Les rafales pourront atteindre 70 km/h. Le front pluvieux quittera le pays par l'est en soirée. La nuit prochaine, la nébulosité sera ensuite variable avec quelques averses. Un coup de tonnerre n'est pas exclu dans la région côtière et quelques chutes de neige ou de neige fondante pourraient faire leur apparition sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Les minima seront de 0 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 5 degrés en bord de mer. Le vent sera modéré de sud-ouest, le long du littoral assez fort d'ouest à sud-ouest avec des rafales proches de 60 km/h. Mardi, la nébulosité sera variable à parfois assez abondante avec des averses. Ces dernières pourraient localement être accompagnées d'un coup de tonnerre. En Haute Belgique, les précipitations adopteront parfois un caractère hivernal. Les maxima avoisineront les 2 degrés en Hautes Fagnes et 8 degrés sur l'ouest.