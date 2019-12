Deux ans d’enquête sur la Gestapo en Belgique et le démantèlement par ses soins en 1943 du réseau de contre-espionnage pro-Moscou : L’Orchestre rouge, les derniers secrets sort aujourd’hui en librairie.

Autant l’auteur, Merry Hermanus, a de la bienveillance pour Abraham Rajchman, qui balança après quatre jours et demi de tortures et que sa famille fut prise en otage, autant l’ancien député PS maltraite dans ce livre la direction du Parti communiste belge de l’époque - Xavier Relecom, Pierre Joye, Georges Van den Boom et Joseph Leeman -, qui, en juillet 1943, s’est agenouillée, sans avoir été torturée, demandant aux résistants communistes d’arrêter le combat et de se joindre aux nazis.

(...)