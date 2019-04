La semaine risque d’être chaude pour Skeyes, la société en charge du contrôle aérien en Belgique. Un conseil d’administration a lieu ce lundi soir. Objectif: tenter de mettre un terme à la crise qui secoue l’entreprise depuis plusieurs semaines maintenant et qui a déjà impacté plusieurs centaines de vols en Belgique, des vols annulés, reportés ou déroutés. Liège Airport, très dépendante du cargo et des activités de nuit, a ainsi été particulièrement touché.



Car la pression monte de plus en plus sur Skeyes. Pression politique - certains au sud du pays réclament une “privatisation”, voire une “régionalisation” de la mission du contrôle aérien alors que le contrat de gestion de Skeyes sera renégocié cet été - économique - avec des pertes évaluées entre 10 et 20 millions d’euros pour les compagnies aériennes - mais aussi désormais judiciaire. Vendredi dernier, deux entreprises actives dans le cargo sur le tarmac liégeois avait annoncé le lancement au début de cette semaine d’une procédure en justice pour forcer Skeyes à assurer un service normal. Et obtenu d’un juge le paiement d’astreinte de 250 000 euros par heure d’interruption d’ici à ce lundi matin.

“Skeyes, malgré la récurrence de la maladie de son personnel (...), ne semble avoir pris aucune mesure de nature à garantir l’exécution de sa mission légale. Il appartient à Skeyes, qui dispose d’un monopole, d’assurer sa mission de façon constante ou de veiller à ce qu’un service identique soit rendu, fût-ce par un tiers également compétent”, avait motivé ce juge. On le sait, les contrôleurs aériens allemands sont déjà venus à la rescousse pour limiter la casse à Liège et assurer la nuit quelques vols.



Chez Skeyes, où les contrôleurs refusent toujours de remplacer des collègues malades, on nous signalait ce dimanche qu’il n’y avait pas eu de perturbations dans la nuit de samedi à dimanche.



Sur le plan social, les deux médiateurs sociaux tentent toujours de déminer le terrain. Mais de nombreux points de désaccords subsistent entre la direction de Skeyes et les représentants des contrôleurs aérien: manque de personnel, organisation et charge de travail, gestion des horaires,...

Dans ce contexte, quel pourra être la marge de manoeuvre du conseil d’administration de Skeyes ce lundi ? Dimanche, la discrétion est de mise au sein de l’entreprise sur les points à l’ordre du jour de ce conseil et sur les mesures qui pourraient en découler. Le dossier est, il est vrai, de plus en plus sensible.