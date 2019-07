Un macaque à crête s'est échappé du zoo van Planckendael à Malines.

Le singe qui mesure 20 cm et est âgé de 3 ans a pu être localisé. "Nous faisons le nécessaire pour ramener l'animal en sécurité dans sa famille le plus rapidement possible", ont indiqué lundi les responsables du zoo sur Twitter. L'animal n'est pas dangereux, mais le zoo demande de ne pas l'approcher. "Les animaux sont imprévisibles", expliquent les responsables