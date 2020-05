Porter un masque chaque jour demande un investissement important pour une famille de 4 personnes qui ne veut pas passer ses soirées à lancer des lessives

Obligatoire dans les transports en public et à l'école dès 12 ans, sur certains lieux de travail et même dans l'espace public à certains endroits de Belgique, le masque est devenu l'outil santé indispensable à emporter partout avec soi. Mais comment faire lorsqu'on passe plus de huit heures à l'extérieur alors que beaucoup de masques n'assurent une protection optimale que pour trois heures en moyenne ? Il en faudrait idéalement trois pour passer huit heures en dehors de chez soi. Trois par personne, par jour. Mais faut-il encore dès lors pouvoir les laver chaque soir... Au programme de lavage adéquat, la lessive peut prendre jusqu'à deux heures de temps. Ajoutez à cela le passage au sèche-linge qui, ici encore, doit se faire directement après la lessive.

Imaginez une famille qui rentre chaque soir chez elle vers 18 heures et qui doit aussitôt procéder à ce nettoyage de masques. Avec des machines classiques, comptez la fin de cette tâche aux alentours des 22 heures. Et imaginez la répéter chaque soir.

"Ce n'est pas tenable, c'est évident", reconnaît le docteur Devos qui nous confesse avoir opté pour six masques.

Imaginez à présent cette famille de 4 personnes dont deux enfants de plus de 12 ans. Pour un modèle de masque 100 % coton, acheté 8,90 € pièce en pharmacie, il faudrait donc trois masques par personne par jour. Le tout multiplié par 4 (personnes) et vous arrivez à la somme de 106,8 €. Attention : vous n'êtes équipés là que pour une journée ce qui signifie donc que chaque soir, vous passez par votre buanderie. Même si cette solution semble jouable, elle n'est pas pour autant pérenne : beaucoup de masques ne sont destinés à être lavés qu'une vingtaine de fois.

Faites le calcul et vous arriverez rapidement à un montant conséquent pour un investissement, répétons-le toutefois, indispensable à la réduction de la transmission du Covid-19 (cumulé aux autres gestes barrière).

"Pour les masques chirurgicaux, l'OMS considère qu'ils peuvent être utilisés jusqu'à 8 heures par jour. Un délai prolongé à l'époque en raison de la pénurie de masque. Pour les masques dits de confort, ceux en tissu, coton, etc, au bout de trois ou quatre heures, ils se saturent en eau et la protection est donc moins efficace. La transmission par contre est toujours limitée. En clair, vous risquez moins de contaminer les autres mais les gouttelettes extérieures risquent de traverser les couches si le masque devient trop humide. Avec un filtre hydrofuge, le risque est réduit mais faut-il encore que votre filtre soit hydrofuge. Filtre qu'il faut changer aussi régulièrement", précise le docteur Devos, président de l'Absym.

De retour au travail ou à l'école prochainement ? Vous l'aurez compris, mieux vaut déjà commencer à organiser son lot de masques pour ne pas se retrouver rapidement à court ou lassé des lessives quotidiennes.