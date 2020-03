Bénédicte (prénom d’emprunt), est médecin intensiviste à l’hôpital Delta à Bruxelles.

"Le stress, la charge de travail à l’hôpital, tout cela reste pour l’instant gérable. Le plus lourd n’est pas là. Encore faudrait-il que le personnel hospitalier ne soit pas alourdi par ailleurs."

Maman de deux enfants de 6 mois et de trois ans et demi, elle évoque ici les difficultés qu’elle et plusieurs de ses collègues rencontrent à la maison.

