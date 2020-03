La France compte, depuis ce dimanche 22 mars, 674 personnes décédées. 112 Français ont perdu la vie à cause du coronavirus en l'espace de 24 heures ce week-end. Quelque 7.240 personnes sont hospitalisées, 1.746 d'entre elles se trouvent aux soins intensifs dans un état grave. "On est dans quelque chose que personne n'avait pu prévoir", conclut docteur français.

L'homme, en première ligne de la lutte contre le Covid-19, rapporte des faits plus qu'interpellants. "J'ai passé la journée avec les équipes, détaille le médecin. La situation n'est pas préoccupante, elle est devenue extrêmement grave. Les patients arrivent aux urgences, certains arrivent sur leurs deux pieds, vous parlent et puis deux heures plus tard, ils sont asphyxiques et on les passe en réanimation".