Si Pierre (prénom d’emprunt) a intégré l’armée depuis maintenant quatre ans et aime par-dessus tout son métier à l’hôpital militaire Reine Astrid, il a vu ses conditions de travail se dégrader. "On nous laisse pourrir là où on est et quand on demande quelque chose, que ce soit une mutation ou un congé, on nous le refuse toujours ! La raison ? Manque de personnel ou de budget. Et le pire, c’est que les gens qui partent à la retraite ou quittent la Défense ne sont pas remplacés."