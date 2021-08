Lucien est mou. Exceptionnellement mou. À en être un cas unique en Belgique, précisent ses parents. Une condition maladive qu’il partage avec à peine 135 cas recensés dans le monde. Le bébé de vingt mois n’a aucune emprise sur sa tête ni sur ses membres. Tout pendouille sous le simple effet de la pesanteur. Au cerveau, il lui manque deux neurotransmetteurs…

"Il est né prématurément", nous explique son papa Joseph Theismann. "Vers ses trois mois, après une opération pour une hernie discale, il était un bébé très difficile. Il pleurait beaucoup, ne dormait presque pas. Il tenait de moins en moins bien sa tête et il saisissait de moins en moins les objets."

Examens et prises de sang se succèdent. Un diagnostic est posé. La maladie est identifiée. Sauf qu’elle est une parfaite inconnue en Belgique. Ce n’est pas là qu’elle pourra être traitée…

Lucien souffre d’un déficit en décarboxylase des acides aminés aromatiques. La maladie, nommée "AADC", est génétique. " Il ne sait rien faire. Il est couché ou sur les bras. Nous devons continuellement être à ses côtés. Nos journées sont rythmées par des visites médicales et les nombreux médicaments qu’il doit prendre. Il doit aussi boire du lait très coûteux lorsqu’il refuse de se nourrir par voie orale. Sinon, on lui fait aussi des gastrostomies. Il souffre d’hypotonie sévère et a des crises d’apnée ou d’épilepsie. Sa maladie ne met pas ses jours en danger. Mais il peut toujours vomir la nuit à s’en étouffer puisqu’il ne sait pas tourner. " À ce stade, les parents en ont déjà pour 900 euros par mois.

Le bébé verviétois est suivi par un hôpital de Paris. Une opération est prévue en 2022 : "Ce type d’intervention a eu de très bons résultats sur les trois seuls cas français. Ces enfants ont gagné en autonomie et en tonus. Ils peuvent marcher accompagnés ou avec un déambulateur."

Le cas de Lucien fait l’objet d’une étude sur la maladie menée par l’hôpital parisien et un hôpital belge, " de sorte que cette intervention sera prise en charge par la sécurité sociale ", détaille le père de famille. "Mais il devra suivre un traitement génique avant, pendant et après l’opération. Et ce médicament est extrêmement cher. Les médecins français nous ont parlé d’un million d’euros. En tant que Belges, nous ne bénéficions pas de la sécurité sociale française. Il faudrait que notre mutuelle accepte d’établir une convention avec la France. Mais c’est hors de question. Pour aboutir à un tel accord, il faut que cela concerne une maladie qui touche au moins dix personnes en Belgique. Nous en discutons avec les médecins français qui voient de leur côté s’il est possible de faire baisser le coût du traitement ou de signer malgré tout une convention avec la Belgique."

© D.R.



En attendant, la famille multiplie les activités afin de récolter des fonds. "Bien sûr, il y a des moments où mon épouse et moi sommes démoralisés, abattus. Et puis on regarde Lucien et son grand frère de 4 ans, et nous retrouvons de l’énergie. C’est grâce au sourire de Lucien que nous avons la force de nous battre."

Pour aider Lucien et sa famille grâce à un don : BE32 6511 9842 2802. Page Facebook : "Lucien notre petite lumière"