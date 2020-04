Un homme de 22 ans a comparu mardi devant le tribunal correctionnel de Bruges pour violation des mesures de lutte contre le coronavirus.

Le prévenu a commis trois infractions en quelques heures. Le parquet a exigé un mois de prison ferme et une amende de 400 euros.

Dans la nuit du 4 au 5 avril, l'homme a été interpellé par la police alors qu'il se déplaçait pour un motif non essentiel. Il a accepté un règlement à l'amiable de 250 euros mais s'est rendu coupable de deux autres infractions dans les heures suivantes. Selon son avocat, le prévenu s'était déplacé pour venir en aide à un homme malade et considérait donc ce déplacement comme essentiel. L'homme a par ailleurs déjà été condamné à 30 mois de prison en mai 2019 pour des faits de drogue, menaces, coups et rébellion. Le jugement est attendu le 19 mai.