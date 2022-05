L’explosion s’est produite sur un camion et les deux victimes sont les occupants de celui-ci. Les pompiers ont confirmé l’information à la rédaction de la VRT. Le camion en question appartenait à une entreprise de toiture. "Un couvreur a remarqué que quelque chose clochait avec une bouteille de gaz qui se trouvait à l’arrière du camion. Lui et un passager ont décidé de garer le véhicule pour vérifier et c’est à ce moment-là que la bouteille de gaz a explosé. Une personne est morte, une autre a été grièvement blessée", ont confirmé les pompiers à l’agence Belga.

L’explosion a eu lieu devant une agence bancaire. Sa façade est légèrement endommagée, mais personne n’a été blessé.

La circulation le long du Vichtesteenweg est quant à elle totalement bloquée. Selon les pompiers, il faudra sans doute plusieurs heures avant que la route en question ne soit totalement dégagée.