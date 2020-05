PostNL a signé un contrat afin de lancer la construction d'un premier centre de tri et de distribution de haute technologie en Belgique, à Willebroek, annonce lundi l'entreprise postale néerlandaise.

D'une superficie de 8.400 m², le site accueillera environ 400 employés et jusqu'à 120.000 colis pourront y être traités quotidiennement. La construction de ce nouveau bâtiment confirme la volonté de PostNL d'investir davantage dans l'e-commerce en Belgique, ajoute l'entreprise. Le centre de Willebroek réalisera les opérations de tri pour toute la Belgique et permettra la livraison directe des commandes en ligne effectuées auprès d'entreprises de l'e-commerce belges et étrangères.

Les nouvelles installations feront partie d'un réseau de 25 centres de tri aux Pays-Bas et de six sites en Belgique, d'où partent les livreurs afin d'assurer la distribution des colis.

"Grâce à la technologie, l'entièreté du tri se fera à grande vitesse, jusque dans les fourgonnettes des livreurs. La construction de ce bâtiment durable constitue un investissement dans notre capacité à soutenir la croissance de nos clients e-commerce", explique Rudy Van Rillaer, directeur général de PostNL Belgique.

L'entreprise postale a mis en service trois centres de tri et de distribution de haute technologie aux Pays-Bas l'année dernière.