Cette crise aura duré pas moins de 494 jours. Soit 47 de moins que la crise de gouvernement la plus longue (541 jours) connue par notre pays. Cette dernière avait débuté lors des élections du 13 juin 2010 pour se terminer le 6 décembre 2011 avec la mise en place du gouvernement Di Rupo. Mais en réalité, la crise qui vient de prendre fin par la nomination d’Alexander De Croo en tant que Premier ministre a débuté bien avant. Une crise qui aura donc duré 663 jours. Retour sur les principales dates de cette crise sans précédent.

8 décembre 2018

Alors que les fêtes de fin d’années se profilent, le gouvernement Michel, formé le 11 octobre 2014 et réunissant MR, N-VA, CD&V et Open VLD n’est pas à la fête. Les partis se chamaillent depuis plusieurs semaines. Notamment sur la problématique migratoire. Le gouvernement projette de ratifier le pacte de Marrakech sur les migrations promu par l’ONU. Quelques jours auparavant, la N-VA fait marche arrière et refuse désormais de signer le pacte. Charles Michel maintient sa décision de ratifier le pacte. Le 8 décembre 2018, la N-VA décide de rompre l’alliance avec les trois autres partis. C’est la fin de la Suédoise.

9 décembre 2018

Le Gouvernement Michel II entre en fonction. Il constitue en réalité un remaniement des portefeuilles ministériels entre les trois partis présents dans le gouvernement Michel I : MR, CD&V et Open VLD. Un gouvernement minoritaire : il ne compte que 52 sièges à la Chambre, sur un total de 150.

18 décembre 2018

Le PS, le SPA, Ecolo et Groen menacent de déposer une motion de méfiance envers le gouvernement Michel II. Charles Michel présente la démission du gouvernement au Roi qui suspend sa décision avant d’accepter cette démission le 21 décembre. Il charge cependant le gouvernement sortant de gérer les affaires courantes, jusqu’aux prochaines élections.