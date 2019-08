Le contexte international et le déficit budgétaire belge vont mettre la pression sur la N-VA et le PS. Ces partis pourraient mettre de l’eau dans leur vin et trouver un accord au fédéral plus vite que prévu, estiment certaines sources.

On devine déjà les sourires à la lecture de ce titre… Déraisonnablement optimiste ? Pourtant, plusieurs sources de premier plan nous le confirment : il ne faut pas considérer que la Belgique soit condamnée à vivre, à nouveau, 541 jours sans nouveau gouvernement. Certains négociateurs au fédéral estiment qu’une nouvelle majorité pourrait être mise en place avant la fin de l’année. Pour novembre, selon leurs estimations.

(...)