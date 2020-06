United People cible les déçus de la crise et veut redonner au peuple sa souveraineté.

Du séisme qui secoue la Belgique et des mouvements de contestation populaire ayant percé suite aux présumés dysfonctionnements dans la gestion de la crise Covid-19, vient de naître un tout nouveau parti politique. Son nom : United People. Il vise une ampleur nationale. Les statuts seront déposés cette semaine. "Ce parti vise à unir le peuple dans l’intérêt général et à le mettre au centre des préoccupations et des décisions qu’il prendra lui-même par le biais d’une participation citoyenne. Sa composition couvre toutes les couches sociales", annonce-t-il.

Première singularité : il y a quatre présidents, les fondateurs. Dont deux se sont signalés dans l’actualité Covid au cours des derniers mois. Leurs profils annoncent la couleur…

L’avocat pénaliste bruxellois Paolo Criscenzo, porte-parole du parti, est intervenu lors de la première action judiciaire Covid-19. Elle avait été déposée par un aide-soignant pour qui la crise a été prise "à la légère par les autorités belges".

L’avocat défend par ailleurs le docteur montois David Bouillon, autre président de United People qui, via son Association Lagardère, une unité médico-sociale, a introduit une plainte à l’ordre des médecins contre le docteur Maggie De Block. Celle-ci, dans son rôle de ministre, aurait manqué de rigueur scientifique dans ses propos.

