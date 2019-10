Renaud Witmeur, actuel président du comité de direction de la Sogepa, organisme public wallon en charge des entreprises en restructuration, sera nommé président du comité de direction ad interim de Nethys, a appris mercredi Le Soir "à bonnes sources".

Il occuperait un poste de manager de crise, dans le but de recruter un nouveau CEO à titre définitif. Laurent Levaux, Bernard Thiry et Jean-Pierre Hansen - le trio récemment nommé pour composer le conseil d'administration de Nethys - se sont réunis lundi et accordés sur le nom de Renaud Witmeur pour prendre la tête du comité de direction de cette filiale d'Enodia (ex-Publifin) en crise. Il n'occuperait cette fonction qu'ad interim, dans le cadre de ses fonctions actuelles à la tête de la Sogepa, qui envoie régulièrement des managers de crise dans les entreprises en restructuration. Sa mission: recruter un nouveau CEO à titre définitif.

Le Soir souligne que Renaud Witmeur devait en principe quitter la tête de la Sogepa d'ici la fin de l'année et qu'il était pressenti pour le poste d'administrateur général du réseau d'enseignement Wallonie-Bruxelles Enseignement. Sa nomination doit cependant encore être confirmée par le gouvernement.

Par ailleurs, le nouveau CA de Nethys, qui sera présidé par Laurent Levaux, a également, à en croire Le Soir, désigné un cabinet de chasseur de têtes pour se renforcer. Le nombre de membres du CA devrait être porté à neuf, dont un tiers de femmes.

