La Centrale a en outre rassemblé, sur son site internet, toutes les initiatives communales en la matière. "Avec la gratuité des transports en commun qui est déjà d'application sur tout le réseau, ce numéro vert et ce nouveau site internet offriront aux citoyens une meilleure visibilité de l'offre déployée dans toute la Wallonie et coordonnée par la Centrale régionale de mobilité", souligne le ministre Henry.

Concrètement, le numéro vert sera accessible du lundi au vendredi de 9h à 17h tant pour les francophones que pour les germanophones habitant en Région Wallonne.

L'accueil téléphonique se fera en deux langues (français et allemand) et chaque appelant, après avoir formé son code postal, sera redirigé vers l'opérateur téléphonique local de la CRM-W le plus proche de sa localisation, via les Centrales Locales de Mobilité.

Parallèlement et avec le même objectif de faciliter l'accès aux centres de vaccination, la CRM-W recense, sur son site internet (www.crm-w.be), les diverses initiatives communales en matière de transport des personnes en difficulté vers ces centres.

Ces informations seront mises à jour tout au long de la campagne de vaccination, précise enfin Philippe Henry.