Pour l'épidémiologiste Yves Coppieters (ULB), les mesures décidées ce vendredi ne permettront pas d’identifier ni d’agir sur les différents clusters en Belgique.

Finalement, avec ces nouvelles mesures, les autorités se laissent une semaine de plus avant de mettre un nouveau confinement sur la table ou en tout cas des mesures réellement plus strictes. Quelle est votre position sur ce calcul ?

“Je pense que c’est un pari très risqué qui est pris par nos responsables politiques. On espère que les mesures prises la semaine dernière aient un impact sur la transmission du virus, ils font un pari face à une grande inconnue alors que je ne pense pas qu’on puisse se permettre le temps de l’incertitude”.

On a l’impression que le gouvernement a voulu se laisser encore un peu de temps avant de toucher à des secteurs plus sensibles. Pourtant, on sait désormais que les rassemblements d’ordre privés sont considérés comme étant à risques.

“Tout à fait et ça devrait être la priorité. Les mesures doivent diminuer les rassemblements, non pas de 500 personnes, mais ceux de 10, 15 personnes, il faut agir sur la sphère privée, ça doit être la priorité. La question, c’est: est-ce que les mesures prises aujourd’hui vont permettre de diminuer ces rassemblements liés à notre de vie sociale ? Et ça, je ne suis pas sûr”.