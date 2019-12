Dans plusieurs pays européens, et surtout en Autriche, les trains de nuit font peu à peu leur retour sur le réseau ferroviaire. La société fédérale des chemins de fer autrichiens, ÖBB, a en effet parié sur ce mode de transport depuis 2016, avec notamment le lancement dès le 19 janvier d’une liaison deux fois par semaine entre l’Autriche et la Belgique. La Suède et la Suisse étudient la mise en place de nouvelles liaisons et, en France, une étude doit être menée avant le mois de juin sur la faisabilité de leur retour.

(...)