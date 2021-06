Disponible dès le mois de septembre 2021, l’objectif est de soutenir les clubs amateurs.

La pratique du sport amateur a repris depuis ce mercredi. Les infrastructures intérieures sont donc en train de rouvrir progressivement, les entraînements et compétitions pour les sportifs professionnels et amateurs vont reprendre (à l’exception des sports de combat) et des groupes de 50 personnes seront autorisés en intérieur, ainsi que 100 en extérieur.

Cette reprise était attendue avec impatience par le secteur du sport, qui fait sûrement partie des secteurs qui ont été le plus durement touchés par la crise sanitaire.