Valérie De Bue, Ministre wallonne du Tourisme, est l'invité éco du week-end.

Cela fait maintenant vingt ans que Valérie De Bue (MR), l’actuelle ministre wallonne de la Fonction publique et du Tourisme (entre autres), est en politique. "J’ai grandi à Bruxelles mais je suis Nivelloise depuis 1997. C’est ma ville d’adoption et de cœur. Je l’adore car elle a un passé et une identité très forte", affirme-t-elle . Après des études de sciences économiques "et un diplôme complémentaire en urbanisme et aménagement du territoire", la libérale trouve un premier emploi dans l’intercommunale du Brabant wallon. "J’ai toujours aimé le service public, j’ai toujours été attirée par le monde politique. Je me souviens que je regardais les débats pour les élections présidentielles françaises avec mon papa." Ce qui plaît tant à Valérie De Bue dans la politique ? "C’est un métier de contact, de proximité. On est dans un contexte où les populismes sont présents et on doit agir pour que ces personnes n’arrivent jamais au pouvoir."

(...)