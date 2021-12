La Belgique pourrait-elle suivre la voie de la France ? C’est la grande question qui se pose à quelques heures du dernier Comité de concertation de l’année. Le vendredi 17 décembre, le Premier ministre français Jean Castex a annoncé que le pass sanitaire serait remplacé par un pass vaccinal dès le début de l’année prochaine. Pour être détenteur de ce pass version 2022, seule la présentation d’un schéma vaccinal complet devrait prévaloir. Le fait d’avoir réalisé un test PCR ou antigénique négatif ne sera plus pris en compte. Et un certificat de rétablissement pourrait ne plus être suffisant pour obtenir ce "passeport".

Cette formule semble plaire à Frank Vandenbroucke. Le ministre fédéral de la Santé, connu pour ses positions plus radicales sur les mesures à prendre pour enrayer la pandémie, a en effet considéré que le "Covid Safe Ticket" ne devrait plus être octroyé qu’aux personnes en ordre de vaccination et non plus aux détenteurs d’un test Covid négatif. Le vice-Premier ministre Vooruit juge par ailleurs que ce serait un premier pas vers la vaccination obligatoire. "Dire que l’on fonctionne avec un certificat de vaccination au lieu d’un certificat de vaccination et de test - ce qui est déjà en train de se passer dans certains pays, c’est en effet un peu une autre manière de la rendre obligatoire", a-t-il déclaré à la VRT.