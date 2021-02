C’est sur base de ce rapport qu’a été décrétée l’interdiction des voyages non essentiels. Une autre proposition plus étonnante figure dans le rapport du GEMS, rédigé en anglais et disponible sur le site infocoronavirus.be. " De manière alternative, des mesures pourraient être prises pour démotiver fortement les personnes qui planifient un voyage non essentiel, par exemple, un permis de voyage coûteux ou exigeant", peut-on ainsi lire.

La proposition d’instaurer un "passeport coûteux" pour décourager les voyages non essentiels n’a pas été retenue par le Comité de concertation. Mais l’existence même de cette proposition dans le rapport des experts est en elle-même interpellante. "Ce n’était clairement pas une bonne idée. J’avais demandé que ce soit enlevé du rapport. Car, au fond, ce type de permis coûteux permet au roi d’Espagne d’aller chasser l’éléphant, mais les autres restent au pays...