Un dramatique accident est survenu lundi matin sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Wemmel. Pour une raison encore inconnue, un piéton s’est retrouvé sur l’autoroute et a été mortellement percuté par un camion vers 6 h du matin. Cet accident a engendré d’importants embarras de circulation.

Chaque année, il y a entre 20 et 30 accidents impliquant un piéton sur une autoroute. En 2020, 19 accidents ont été enregistrés par Vias, l’institut belge de la sécurité routière, provoquant sept décès et deux blessés graves. En 2019, 23 accidents sont survenus avec 14 décès et quatre blessés graves. Au regard des chiffres sur les quinze dernières années, l’on constate toutefois une diminution globale du nombre d’accidents impliquant un piéton sur l’autoroute. Le pic a été atteint en 2013 lorsque 32 accidents sont survenus avec 15 décès et neuf blessés graves.