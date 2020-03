Incroyable : Sébastien, policier bruxellois, reçoit un courrier anonyme dans lequel ses voisins lui demandent de ne plus sortir ses poubelles et de ne plus se promener dans le quartier !

Des médecins menacés, des infirmières insultées, tout cela parce que ces personnes font leur travail : c'est hélas ce qu'on a pu constater ces derniers jours à travers différents témoignages de victimes de courriers anonymes.

Cette fois, c'est un policier qui fait les frais de cette technique particulièrement lâche et scandaleuse.

Sébastien, policier bruxellois, a eu la mauvaise surprise de découvrir ce lundi matin dans sa boîte aux lettres un mot, anonyme, à travers lequel ses voisins le prient de ne plus sortir de chez lui. "Au vu de votre profession, pouvez-vous penser à nos éboueurs et éviter de sortir vos poubelles. Et également de vous promener vous et votre famille dans le domaine. Nous ne sommes jamais trop prudent. Merci à vous, vos voisins".

Le message, rédigé à l'ordinateur, non sans fautes, laisse Morgane, sa compagne, sans mots. "Je n'en reviens pas ! Nous habitons une maison située dans un domaine à Baisy-Thy. Nous ne parlons à personne, nous croisons les voisins de loin et malgré tout, nous voilà ciblés par ce genre d'attaques, uniquement parce que mon compagnon est policier. Lorsque nous sommes arrivés ici, il y a un peu plus d'un an, le voisinage était pourtant bien content de voir un policier habiter dans le quartier. C'est désormais l'inverse et c'est vraiment navrant de constater qu'on puisse en arriver à procéder de la sorte", s'exclame Morgane, pendant que son compagnon travaille. "Il ne fait rien de mal. Ni lui, ni le personnel soignant. Personne ne mérite ce genre d'attaques qu'il faut dénoncer pour que cela cesse", poursuit la jeune femme qui a toutefois peu d'espoir de raisonner ce genre d'individus.