Le soleil et la douceur étaient annoncés et n’ont pas raté leur rendez-vous avec les Belges. Avec plus de 15 degrés sur l’ensemble du territoire et quelques pointes à 16 ou 17 degrés par endroits, c’est le printemps qui est venu nous rendre visite ce week-end. La première bonne nouvelle, c’est que cela va continuer dans les prochains jours, et la seconde est que la situation a été plutôt bien gérée sur l’ensemble du pays.

(...)