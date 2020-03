“La propriétaire du chat a été infectée lors d’un voyage en Italie. Elle a été placée en confinement dans son propre domicile et une semaine après son retour de voyage, son chat est tombé malade. Les premiers symptômes étaient des vomissements et de la diarrhée puis il a développé des symptômes respiratoires”, explique Etienne Thiry, professeur à la faculté vétérinaire de l’ULiège et membre du comité scientifique de l’Afsca.