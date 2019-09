Les services de la banque BNP Paribas Fortis étaient touchés mercredi depuis 11h15 par une panne technique, a confirmé l'enseigne à l'agence Belga. Le site web, l'application et le call center étaient notamment perturbés. "Easy Banking est temporairement indisponible. Nos équipes travaillent à une résolution rapide, nous vous invitons à réessayer plus tard", indiquait un message d'erreur sur la page d'accès de l'Easy Banking Web. Un message d'avertissement était également présent sur l'application.

"Nous rencontrons en effet des problèmes techniques sur plusieurs canaux. On recherche une solution et on espère que tout rentrera dans l'ordre au plus vite", a indiqué une porte-parole.

Vers 13h30, les problèmes commençaient à se résoudre. "Le site et l'application sont à nouveau opérationnels. Certains services du call center restent toutefois indisponibles", a souligné la banque.