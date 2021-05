"Doux comme un agneau", pour certains "sniper fou d’armes et violent", pour d’autres. Jürgen Conings semble avoir deux visages. On le sait, en partie, extrémiste de droite, potentiellement terroriste, anti-vaccin, anti-masque, anti-institutions, balafré par le deuil suite aux décès de ses parents. Après avoir été dans l’action en ex-Yougoslavie, en Bosnie, au Kosovo, au Liban, en Afghanistan, ce grand sportif était posté à la caserne de Peutie au sein d’une armée qui n’a plus grand-chose d’une guerrière.

Et depuis lundi, on sait que Jürgen Conings a pété un câble d’un tel diamètre qu’il en est devenu l’ennemi public n° 1…

"Il y a toujours un élément déclencheur qui ne doit pas être nécessairement aussi flagrant qu’un deuil. Il peut paraître anecdotique aux yeux de tout le monde mais pas pour l’individu."