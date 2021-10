Près d'un quart (24%) des Belges veulent en finir avec la démocratie parlementaire actuelle et la remplacer par un autre système. Plus d'un citoyen sur trois estime que notre société serait mieux gérée si le pouvoir était concentré dans les mains d'un seul leader, indique un sondage dont les résultats sont publiés lundi par la RTBF. Cette enquête d'opinion, réalisée fin septembre par l'institut de sondages Kantar, indique que moins d'un Belge sur cinq est satisfait de la manière dont notre système démocratique fonctionne. Plus de la moitié de la population (56,7% des personnes interrogées) trouve que notre démocratie parlementaire fonctionne mal mais reste le meilleur système.

Les sondés ne sont que 19,3% à penser que le système démocratique actuel, qui permet d'élire des représentants de la population dans les différents parlements, "fonctionne généralement bien tel qu'il est".

Toujours selon ce sondage, mené dans le cadre de l'opération "Bye-Bye, la démocratie?" lancée par la radio-télévision publique francophone, près d'un participant sur quatre estime que notre système démocratique doit être supprimé et remplacé par un autre.

Plus d'une personne interrogée sur trois (37,4%) estime encore que "la société serait mieux gérée si le pouvoir était concentré dans les mains d'un seul leader".

Ce sont, note la RTBF, surtout les jeunes, les inactifs, les ouvriers et les personnes avec un diplôme de primaire ou de secondaire inférieur qui veulent un régime fort. L'un des chiffres marquants de ce sondage est en effet le pourcentage des jeunes de 25 à 34 ans qui approuvent cette affirmation. Près de 47% de ces jeunes sont d'accord ou totalement d'accord.

Ce sondage Kantar a été mené auprès de 1.004 personnes entre le 20 et le 27 septembre derniers. Sa marge d'erreur maximale est de 3,01%.