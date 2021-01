Un Kern à débuté ce lundi matin à 8h30. Il s'agissait d'un premier tour de table sur les notes reçues et des propositions sur la table en matière de renforcement des mesures au frontières, notamment.

Le gouvernement a demandé un avis complémentaire aux experts sur les modalités des retours des voyages à l'étranger (test PCR et quarantaines) et la tenue d'une conférence interministérielle santé publique (avec les ministres de la santé régionaux). Des contacts sont et vont par ailleurs être pris au niveau européen au niveau de la gestion des frontières.

Selon nos informations, la fermeture de frontières n'est pas à l'ordre du jour. Le Premier ministre Alexander De Croo ne soutient pas la mesure à ce stade.

Mais le renforcement des mesures relatives aux contrôles et au franchissement des frontières reste au centre des discussions, avant le comité de concertation qui doit se tenir ce vendredi.